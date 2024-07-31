السفير الإيراني في لبنان: الكيان الصهيوني لا يمكنه تقديم أي انجازات سوى عمليات الإغتيال

اكد السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني ان الكيان الإسرائيلي لا يستطيع تقديم اي انجازات ميدانية بإستثناء عمليات الإغتيال التي يقوم بها.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في السفارة الإيرانية بمناسبة الذكرى الـ 42 لإختطاف الدبلوماسيين الأربعة، اليوم الاربعاء، اشار السفر اماني ان الى جرائم الكيان الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية لا يمكن ان تمر دون عقاب، والشاهد هي عملية الوعد الصادق التي اثبتت وجود ارادة لدى الجمهورية للقيام بالرد المناسب.

ورجح السفير اماني ان يكون رئيس كيان الإحتلال بنيامين نتنياهو وخلال زيارته الأخيرة الى اميركات تم تنسيق هذه الامور التي شاهدنا احداثها.

وقال إن اميركا تلعب دور المساعد والضامن، وإذا ثبت ان اميركا متورطة في هذه الإغتيالات فإن لذلك تداعيات خطيرة على المنطقة، وإيران لم تكن تسعى الى توسعة رقعة الحرب.

المصدر: يونيوز