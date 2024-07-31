السفير الإيراني في لبنان: الكيان الصهيوني لا يمكنه تقديم أي انجازات سوى عمليات الإغتيال – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2024 - 16:00

السفير الإيراني في لبنان: الكيان الصهيوني لا يمكنه تقديم أي انجازات سوى عمليات الإغتيال

منذ 41 mins 31 July، 2024
أماني
لبنان

اكد السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني ان الكيان الإسرائيلي لا يستطيع تقديم اي انجازات ميدانية بإستثناء عمليات الإغتيال التي يقوم بها.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في السفارة الإيرانية بمناسبة الذكرى الـ 42 لإختطاف الدبلوماسيين الأربعة، اليوم الاربعاء، اشار السفر اماني ان الى جرائم الكيان الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية لا يمكن ان تمر دون عقاب، والشاهد هي عملية الوعد الصادق التي اثبتت وجود ارادة لدى الجمهورية للقيام بالرد المناسب.

ورجح السفير اماني ان يكون رئيس كيان الإحتلال بنيامين نتنياهو وخلال زيارته الأخيرة الى اميركات تم تنسيق هذه الامور التي شاهدنا احداثها.

وقال إن اميركا تلعب دور المساعد والضامن، وإذا ثبت ان اميركا متورطة في هذه الإغتيالات فإن لذلك تداعيات خطيرة على المنطقة، وإيران لم تكن تسعى الى توسعة رقعة الحرب.

المصدر: يونيوز

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