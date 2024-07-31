‫الرئيس مهدي المشاط يعلن الحداد 3 أيام في اليمن وتنكيس  ‫الأعلام حدادًا على استشهاد القائد إسماعيل هنية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2024 - 11:26

‫الرئيس مهدي المشاط يعلن الحداد 3 أيام في اليمن وتنكيس  ‫الأعلام حدادًا على استشهاد القائد إسماعيل هنية

منذ 1 ساعة 31 July، 2024
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