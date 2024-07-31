عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق: اغتيال القائد إسماعيل هنية عمل جبان ولن يمر سدى – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2024 - 06:50

عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق: اغتيال القائد إسماعيل هنية عمل جبان ولن يمر سدى

منذ 28 mins 31 July، 2024
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