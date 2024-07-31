وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على  ‫الضاحية الجنوبية إلى 4 شهداء و74 جريحا بينهم 4 بحالة حرجة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2024 - 03:48

وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على  ‫الضاحية الجنوبية إلى 4 شهداء و74 جريحا بينهم 4 بحالة حرجة

منذ 41 mins 31 July، 2024
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