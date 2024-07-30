قوات الاحتلال تقتحم بلدة زعترة شرق مدينة بيت لحم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2024 - 04:54
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة زعترة شرق مدينة بيت لحم
منذ 55 mins
30 July، 2024
عاجل
الاحتلال الاس رائيلي
بلدة زعترة
بيت لحم
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