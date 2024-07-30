زعيم المعارضة في كيان العدو يائير لابيد: إن لم يقل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الوزراء المشاركين في الاقتحامات العنيفة فإنه غير مؤهل ونحن لسنا على حافة الهاوية بل في الهاوية ذاتها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 30 2024 - 00:20

زعيم المعارضة في كيان العدو يائير لابيد: إن لم يقل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الوزراء المشاركين في الاقتحامات العنيفة فإنه غير مؤهل ونحن لسنا على حافة الهاوية بل في الهاوية ذاتها

منذ 56 mins 29 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة