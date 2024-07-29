الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في اتصال مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون: في حال قام الكيان الصهيوني بهجوم على لبنان فإنه سيكون ارتكب خطئًا كبيرًا وسيكون له تبعات وخيمة على الكيان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2024 - 18:14

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في اتصال مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون: في حال قام الكيان الصهيوني بهجوم على لبنان فإنه سيكون ارتكب خطئًا كبيرًا وسيكون له تبعات وخيمة على الكيان

منذ 43 mins 29 July، 2024
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