وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 39258 شهيد و 90589 اصابة منذ بداية العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2024 - 15:00

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 39258 شهيد و 90589 اصابة منذ بداية العدوان

منذ 39 mins 27 July، 2024
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