جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء للسكان من الأحياء الجنوبية لمدينة خانيونس والنزوح إلى منطقة المواصي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2024 - 08:46

جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء للسكان من الأحياء الجنوبية لمدينة خانيونس والنزوح إلى منطقة المواصي

منذ 16 mins 27 July، 2024
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