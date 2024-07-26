“إسحاق بريك”: 80% من مئات الكيلومترات من أنفاق حماس لا تزال بتصرفها ويصل عدد المقاتلين إلى عشرات الآلاف – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2024 - 23:48

“إسحاق بريك”: 80% من مئات الكيلومترات من أنفاق حماس لا تزال بتصرفها ويصل عدد المقاتلين إلى عشرات الآلاف

منذ 1 ساعة 26 July، 2024
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