المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا مبان يستخدمها جنود ‏العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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قناة المنار
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July 26 2024 - 16:24

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا مبان يستخدمها جنود ‏العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة

منذ 31 mins 26 July، 2024
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