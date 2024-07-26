استهداف قوات العدو الاسرائيلي المقتحمة لجنين بعبوة ناسفة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2024 - 05:26

استهداف قوات العدو الاسرائيلي المقتحمة لجنين بعبوة ناسفة

منذ 1 ساعة 26 July، 2024
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