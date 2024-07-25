رئيس حماس بالضفة المحتلة زاهر جبارين: يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية مسؤولة عن كل الشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2024 - 23:42

رئيس حماس بالضفة المحتلة زاهر جبارين: يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية مسؤولة عن كل الشعب الفلسطيني

منذ 30 mins 25 July، 2024
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