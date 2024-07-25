اعلام العدو :صفارات الإنذار تدوي في متات، سعسع، ومحيط جبل ميرون بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2024 - 16:52

اعلام العدو :صفارات الإنذار تدوي في متات، سعسع، ومحيط جبل ميرون بالجليل الغربي

منذ 42 mins 25 July، 2024
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