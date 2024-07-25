المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد عبدالله محمد فقيه “عابس” مواليد عام 2000 من بلدة رب الثلاثين في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2024 - 16:52

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد عبدالله محمد فقيه “عابس” مواليد عام 2000 من بلدة رب الثلاثين في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 1 ساعة 25 July، 2024
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