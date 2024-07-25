وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 39175 شهيدا و90403 جريحا منذ العدوان الصهيوني على قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2024 - 14:10

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 39175 شهيدا و90403 جريحا منذ العدوان الصهيوني على قطاع غزة

منذ 33 mins 25 July، 2024
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