صحيفة “معاريف” العبرية: لا تزال رياح الحرب تهب بقوة في مستوطنة “تسوريال” الواقعة على بعد سبعة كيلومترات من السياج الحدودي مع لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2024 - 14:10

صحيفة “معاريف” العبرية: لا تزال رياح الحرب تهب بقوة في مستوطنة “تسوريال” الواقعة على بعد سبعة كيلومترات من السياج الحدودي مع لبنان

منذ 13 mins 24 July، 2024
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