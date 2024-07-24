الهلال الأحمرالفلسطيني : طواقمنا تتعامل مع إصابة طفل 16 عاماً بالرصاص الحي بالفخذ خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم قلنديا قرب القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2024 - 01:46

الهلال الأحمرالفلسطيني : طواقمنا تتعامل مع إصابة طفل 16 عاماً بالرصاص الحي بالفخذ خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم قلنديا قرب القدس المحتلة

منذ 35 mins 24 July، 2024
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