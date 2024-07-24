‏المقاومة الإسلامية تستهدف مجموعة لجنود ‏العدو الإسرائيلي أثناء تحركها في موقع العاصي بالأسلحة الصاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 24 2024 - 00:08

‏المقاومة الإسلامية تستهدف مجموعة لجنود ‏العدو الإسرائيلي أثناء تحركها في موقع العاصي بالأسلحة الصاروخية

منذ 2 ساعة 23 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة