إعلام العدو: سقوط صواريخ في الجليل الغربي والجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2024 - 15:22

إعلام العدو: سقوط صواريخ في الجليل الغربي والجليل الأعلى

منذ 23 mins 23 July، 2024
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