كتائب القسام: استهدفنا دبابة صهيونية من نوع “ميركافا 4” بقذيفة “الياسين 105” في حي الفرقان بتل السلطان غرب مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2024 - 15:42

كتائب القسام: استهدفنا دبابة صهيونية من نوع “ميركافا 4” بقذيفة “الياسين 105” في حي الفرقان بتل السلطان غرب مدينة رفح

منذ 46 mins 22 July، 2024
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