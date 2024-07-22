جيش العدو: اصابة 7 جنود في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الاخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2024 - 15:40

جيش العدو: اصابة 7 جنود في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الاخيرة

منذ 49 mins 22 July، 2024
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