كتائب القسام: استهدفنا جرافة عسكرية صهيونية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” في حي الفرقان بتل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2024 - 15:40

كتائب القسام: استهدفنا جرافة عسكرية صهيونية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” في حي الفرقان بتل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 60 mins 22 July، 2024
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