المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال عازم على تدمير القطاعات الحيوية باستهدافه مستشفى شهداء الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2024 - 15:40

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال عازم على تدمير القطاعات الحيوية باستهدافه مستشفى شهداء الأقصى

منذ 1 ساعة 22 July، 2024
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