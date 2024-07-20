إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: تم إطلاق صاروخ دفاع جوي تجاه هدف مشبوه عند الحدود الشمالية مع لبنان لكن تبين أنه “تشخيص خاطئ” – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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July 20 2024 - 14:40

إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: تم إطلاق صاروخ دفاع جوي تجاه هدف مشبوه عند الحدود الشمالية مع لبنان لكن تبين أنه “تشخيص خاطئ”

منذ 58 mins 20 July، 2024
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