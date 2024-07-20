سرايا القدس: في عملية مشتركة مع كتائب القسام استهدفنا آلية عسكرية صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في شارع السكة بمخيم الشابورة بمدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2024 - 01:20

سرايا القدس: في عملية مشتركة مع كتائب القسام استهدفنا آلية عسكرية صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في شارع السكة بمخيم الشابورة بمدينة رفح

منذ 2 ساعة 19 July، 2024
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