مراسل المنار: الغارة الصهيونية الجديدة على حولا أدت إلى حدوث أضرار كبيرة وإصابة مسعفَين بجروح طفيفة ونجاة باقي الفريق – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2024 - 16:12

مراسل المنار: الغارة الصهيونية الجديدة على حولا أدت إلى حدوث أضرار كبيرة وإصابة مسعفَين بجروح طفيفة ونجاة باقي الفريق

منذ 47 mins 19 July، 2024
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