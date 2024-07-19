مراسل المنار: الغارة الصهيونية الجديدة على حولا أدت إلى حدوث أضرار كبيرة وإصابة مسعفَين بجروح طفيفة ونجاة باقي الفريق – موقع قناة المنار – لبنان
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مراسل المنار: الغارة الصهيونية الجديدة على حولا أدت إلى حدوث أضرار كبيرة وإصابة مسعفَين بجروح طفيفة ونجاة باقي الفريق
منذ 47 mins
19 July، 2024
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