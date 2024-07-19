حماس: نثمن عاليا مواقف السيد عبد الملك الحوثي والشعب اليمني العزيز المساند لشعبنا الفلسطيني بكل الطاقات والامكانات المتاحة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2024 - 14:40

حماس: نثمن عاليا مواقف السيد عبد الملك الحوثي والشعب اليمني العزيز المساند لشعبنا الفلسطيني بكل الطاقات والامكانات المتاحة

منذ 14 mins 19 July، 2024
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