مراسل المنار: رشقات غزيرة من الرصاص والمقنبلات يطلقها العدو الاسرائيلي نحو بلدة كفركلا وسقوط عدد من القذائف في أطراف بلدة العديسة جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2024 - 19:36

مراسل المنار: رشقات غزيرة من الرصاص والمقنبلات يطلقها العدو الاسرائيلي نحو بلدة كفركلا وسقوط عدد من القذائف في أطراف بلدة العديسة جنوب لبنان

منذ 44 mins 17 July، 2024
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