انتشال شهيد وعدة إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة زقوت في مخيم C بالنصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2024 - 03:16

انتشال شهيد وعدة إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة زقوت في مخيم C بالنصيرات وسط قطاع غزة

منذ 37 mins 16 July، 2024
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