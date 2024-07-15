كيان العدو | الأزمات الداخلية تتفاقم…المعارضة تضع مشروع قانون لحلّ الكنيست على جدول أعمالها

أعلنت “القناة الـ12” الإسرائيلية أن المعارضة داخل كيان الاحتلال “وضعت على جدول الأعمال مشروع قانون لحلّ الكنيست ومن المقرر طرحه اليوم الأربعاء”.

وفي وقت سابق اليوم، أشار عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ينوي حل الكنيست بنفسه، تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال ليبرمان “حتى الآن لم يبدأوا العمل على موازنة الدولة التي من المفترض أن توضع على طاولة الحكومة، أغسطس المقبل، وموازنة 2025 ستكون صعبة للغاية، موازنة مراسيم وعواقب بعيدة المدى”. وأضاف “نفقات الحرب تجاوزت 300 مليار شيكل، ويجب زيادة ميزانية الدفاع، وهذا يتطلب ميزانية جديدة من الصفر”.

وتابع “عندما أسمع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يتحدث عن ميزانية الاستمرار، أقترح عليه الالتحاق بدورة تمهيدية في الاقتصاد”، مضيفًا “نحن بحاجة إلى موازنة جديدة تعكس كل التحولات والتغيرات التي مررنا بها”.

واستطرد “بما أنه لم يتم تقديم ميزانية، ورئيس الوزراء لا يريد الإدلاء بشهادته، في 2 كانون الأول/ديسمبر المقبل، فقد خلصت إلى أنه في نوفمبر سيحل الكنيست بنفسه، وسنذهب إلى الانتخابات بعد بضعة أشهر”.

وأكد عضو الكنيست أن “الائتلاف غير قادر على إحراز تقدم، فقط في الأسبوع الماضي اضطروا إلى إسقاط جميع القوانين وتغيير جدول الأعمال، بفضل النضال العنيد في المعارضة، تمكنا من إيقاف قانون التهرب من التجنيد وقانون العمل، وبطريقة أو بأخرى سنصل إلى الانتخابات”.

المصدر: مواقع إخبارية