المقاومة الإسلامية في العراق : هاجمنا فجر اليوم الإثنين بواسطة الطيران المسيّر وصاروخ الأرقب ” كروز مطور” ام الرشراش “ايلات” المحتلة و ميناء حيفا المحتل – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2024 - 18:06

المقاومة الإسلامية في العراق : هاجمنا فجر اليوم الإثنين بواسطة الطيران المسيّر وصاروخ الأرقب ” كروز مطور” ام الرشراش “ايلات” المحتلة و ميناء حيفا المحتل

منذ 47 mins 15 July، 2024
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