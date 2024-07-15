لليوم الـ 283 على التوالي… العدو يواصل إبادته بحق الغزيين

في اليوم الـ283 من العدوان الإسرائيلي، على غزة يواصل الاحتلال مجازره بقصف مناطق متفرقة، وقالت الوزارة في بيانها اليومي، إن حصيلة مجزرة الاحتلال المروعة بحق النازحين في مدرسة أبو عريبان بمخيم النصيرات أمس ارتفعت إلى 22 شهيداً و102 جريح. وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 38664 شهيدا و89097 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي التفاصيل، فقد ارتقى شهيد وأصيب 6 بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة صلاح الدين التابعة للأونروا بحي الرمال وسط مدينة غزة

وأعلنت الخدمات الطبية الإسعاف والطوارئ انتشال شهيدين من القرية البدوية شمال غزة جراء قصف إسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 80 شهيدا و 216 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

المقطع الذي أبكى الملايين. 💔💔 لمن كان له قلب.. تمعنوا فيه..

حسبنا الله ونعم الوكيل..#غزة_تجوع_ولا_تركع #GazaGenocide pic.twitter.com/Q5QssA7jYN — سالم ربيح (@SalemRopp) July 12, 2024



وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتوغلت قوات الاحتلال مسافة محدودة شرق الفخاري جنوب شرقي خانيونس بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف واستهداف لروضة العودة للأطفال بالمنطقة.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف مدفعي صهيوني في محيط شركة الكهرباء بمخيم النصيرات وسط القطاع. وقصف طيران الاحتلال شقة سكنية محيط مدراس العودة في عبسان الكبيرة شرق خانيونس

وأطلقت آليات الاحتلال المتمركزة في محيط “نتساريم” النار صوب شمال المحافظة الوسطى. وشنّ طيران الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، عدة غارات عنيفة استهدفت عددًا من المنازل في الحي السعودي غرب مدينة رفح.

كما استهدفت طائرات الاحتلال حيي الزيتون والصبرة جنوبي مدينة غزة.

وتجدد إطلاق النار من الآليات الإسرائيلية في محيط دوار الكويت جنوب شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وجددت قوات الاحتلال قصفها المدفعي وإطلاق النار المكثف، فجر اليوم، في مخيم الشابورة ومحيط دوار العودة وسط مدينة رفح، ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفي محيط شارع 8 بحي الزيتون في مدينة غزة، وحيي الصبرة تل الهوى بمدينة غزة.

واستشهد 5 مواطنين مدنيين؛ بينهم 3 أطفال، فجر اليوم الإثنين، بقصف إسرائيلي جوي استهدف منزلًا مأهولًا بالسكان في مخيم المغازي للاجئين، وسط قطاع غزة.

#فيديو | 5 شهداء بينهم أطفال وعدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال منزل لعائلة المناعمة في مخيم المغازي وسط القطاع الليلة الماضية. pic.twitter.com/jLeNt6TJXr — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 15, 2024

وذكرت مصادر طبية، أن أطفالًا مصابون وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف الاحتلال منزل عائلة المناعمة في مخيم المغازي وسط القطاع.

وسقطت قذيفة مدفعية، عقب قصف مدفعي إسرائيلي، في محيط شركة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال مسجد أبو مدين في مخيم البريج وسط قطاع غزة. بينما استهدفت إحدى الغارات الإسرائيلية على وسط القطاع أرضا بمحيط مسجد أبو مدين قرب مدرسة أبو حلو جنوب شرقي البريج.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي شمالي النصيرات. بينما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا سكنيا في مخيم البريج.

وقصفت مدفعية الاحتلال، مناطق شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة وبلدة المغراقة شمالي المحافظة الوسطى. بينما هزّت انفجارات عنيفة مدينة غزة نتيجة عمليات استهداف وقصف إسرائيلية بالمدفعية الطيران الحربي.

وشهدت منطقة مخيم المغازي وسط قطاع غزة استهدافًا عنيفًا من الطيران الحربي التابع لقوات الاحتلال. وقصفت طائرات الاحتلال منزلين شرق خانيونس دون الإبلاغ عن إصابات.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام