المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محاور التقدم بمدينة رفح

تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لتوغل قوات الاحتلال الصهيوني في محاور التوغل داخل قطاع غزة وتكبّده الكثير من الخسائر المادية والجسدية.

وفي آخر معطيات ميدانية أعلنت سرايا القدس أن مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات العدو وسط مخيم يبنا بمدينة رفح.

ووزعت سرايا القدس مشاهد من حمم الهاون التي دك بها مجاهديها جنود وآليات العدو في محاور التقدم بمدينة رفح.

ونشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من قنص جندي صهيوني بالإشتراك مع كتائب المجاهدين في منطقة تل الهوى وإصابته بشكل مباشر

المصدر: موقع المنار