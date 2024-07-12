كهرباء لبنان تعلن المباشرة بعملية تفريغ حمولة الفيول العراقي في معمل ديرعمار

أعلنت “مؤسسسة كهرباء لبنان” في بيان، مساء اليوم الجمعة، المباشرة بعملية تفريغ القسم الأول من حمولة الفيول العراقي في معمل دير عمار.

وذكرت المؤسسة أنه سيتم ملء خزانات المعمل المذكور بنحو 21 ألف طن متري من الغاز أويل العراقي، على أن تتوجه الباخرة لتفريغ الكمية المتبقية من الحمولة والبالغة حوالى 9000 طن متري في معمل الزهراني لتجنب توقفه، علماً أنه من المرتقب أن ينفد مخزونه بعد ذورة ليل اليوم.

وأوضحت “كهرباء لبنان” أنه سيُصار إلى تفريغ القسم الثاني من الشحنة المذكورة والبالغة حمولتها حوالى 30,000 طن متري، وذلك فور تبلغ المؤسسة برفع المورد للحجز المالي عنه، أي عن القسم الثاني من الحمولة.

وحالياً، فإن حمولة القسم الثاني ترسو قبالة مصب معمل الزهراني، وتقول “كهرباء لبنان” إنها ستعمل على إعادة تشغيل المجموعات الإنتاجية التي وضعت خارج الخدمة قسرياً في كل من معملي دير عمار والزهراني تباعا مع ارتفاع مخزون مادة الغاز أويل، وبالتالي إعادة التغذية تدريجياً إلى ما كانت عليه في الأيام القليلة المقبلة.

المصدر: كهرباء لبنان