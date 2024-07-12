توضيح من مكتب النائب إيهاب حمادة حول امتحانات الكولوكيوم

أكد مكتب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة في بيان، أنه “بعد ما أثير حول امتحانات الكولوكيوم، خصوصا طب الأسنان من جهة، واستحقاق الطلاب للخضوع للامتحانات، وبعد مراجعتنا مع التعبئة التربوية لمدير التعليم العالي بالإنابة الدكتور مازن الخطيب، يهمنا أن نؤكد ما يلي:

أولا: أعيد الاتصال بطلاب طب الأسنان الراسبين في الامتحان الشفهي ليلا وهم اليوم يخضعون للامتحان العملي.

ثانيا: نؤكد أن المرسوم ينص على أحقية الطلاب بالترشح لأربع دورات في الكولوكيوم.

والجدير ذكره شكر وزير التربية لاستجابته طلب تمديد مهلة استقبال طلبات الترشح للكولوكيوم سابقا، وذلك استدراكا للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل (أونلاين)، فضلا عن تثبيت اللغة العربية في لغات الامتحانات.

لذا اقتضى التوضيح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام