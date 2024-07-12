المقاومة الاسلامية تدمر التجهيزات التجسسية المستحدثة في “المطلة” وتستهدف جنودا في محيط موقع حانيتا

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:50 من صباح اليوم الجمعة 12-7-2024 التجهيزات التجسسية ‏في المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في مستعمرة المطلة بالصواريخ الموجهة ‏وأصابوها إصابةً مباشرة ما أدّى إلى تدميرها.‏

دكما استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:50 من صباح اليوم مجموعة لجنود العدو ‏أثناء قيامها بأعمال التحصين والتدشيم في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية.‏

وافاد مراسل المنار في الجنوب عن “نجاة عناصر من الجيش اللبناني بعد استهداف اليتهم العسكرية على إحدى طرقات بلدة الوزاني برشقات رشاشة من قرية الغجر وإصابة الآلية بشكل مباشر باربع رصاصات”.

ونفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية يوم امس الخميس 11-07-2024، وفقًا للآتي:

1- هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة ‌‏كتيبة المدفعية التابعة للفرقة 146 جنوب كابري، استهدف أماكن القيادة وتموضع أطقم ‏وضباط ‏إدارة النيران ومرابض المدفعية وأصابها بشكل مباشر وأوقعهم بين قتيل وجريح، كردٍّ على القصف ‌‏المدفعي والغارات الجوية التي تطال أهلنا وقرانا الصامدة.

2- الساعة 11:21 استهداف التجهيزات الفنية ‏المستحدثة في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.‏

3- الساعة 11:55 استهداف تجمع لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

4- الساعة 13:05 استهداف التجهيزات ‏التجسسية ‏المستحدثة في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.‏

5- ‏استهداف مبنيين يستخدمهما جنود العدو الإسرائيلي في ‌‏مستوطنة شتولا بالصواريخ الموجهة وإصابتهما بشكل مباشر، ما أدى إلى اندلاع النيران فيهما ‏ووقوع من ‏بداخلهما بين قتيل وجريح، كردٍّ على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدتي الجبين و راميا.

6- الساعة 16:56 استهداف انتشار لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بصاروخ بركان ثقيل.

7- استهداف مبنيين يستخدمهما ‌‏جنود العدو الاسرائيلي في ‏مستوطنة مسكفعام بالأسلحة المناسبة وإصابتهما بشكل مباشر، كردٍّ على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدتي يارين ‌‏وطيرحرفا.

8- الساعة 19:45 استهداف موقع الرمثا في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابةً مباشرة.

9- الساعة 19:45 استهداف موقع زبدين في مزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابةً مباشرة.

المصدر: الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية