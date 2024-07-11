الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38 ألفا و345 شهيدا والمصابين إلى 88 ألفا و295 منذ السابع من أكتوبر الماضي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2024 - 14:14

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38 ألفا و345 شهيدا والمصابين إلى 88 ألفا و295 منذ السابع من أكتوبر الماضي

منذ 49 mins 11 July، 2024
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