قصف إسرائيلي يستهدف وسط رفح جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2024 - 23:08

قصف إسرائيلي يستهدف وسط رفح جنوبي قطاع غزة

منذ 50 mins 10 July، 2024
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