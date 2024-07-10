الشيخ يزبك: نحن بحاجة للتغلب على المشروع الفرعونيّ الاستكباري ولا يتم ذلك إلا بالعودة إلى الكتاب والسُنّة والتمسك بالحبل المتين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2024 - 23:08

الشيخ يزبك: نحن بحاجة للتغلب على المشروع الفرعونيّ الاستكباري ولا يتم ذلك إلا بالعودة إلى الكتاب والسُنّة والتمسك بالحبل المتين

منذ 60 mins 10 July، 2024
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