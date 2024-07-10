اليوم الـ 278 من العدوان… محاولات لتهجير من تبقى من أهل مدينة غزة إلى الجنوب

في اليوم الـ278 من العدوان على قطاع غزة، استشهد عدد من الفلسطينيين وأُصيب آخرون في قصف للعدو الاسرائيلي على وسط وجنوب القطاع، وذلك بعد يوم دام استشهد خلاله ما لا يقل عن 29 فلسطينياً وجرح العشرات بقصف للاحتلال استهدف بوابة مدرسة تؤوي نازحين في عبسان بخان يونس. وألقت طائرات الاحتلال صباح اليوم منشورات تطالب كل سكان مدينة غزة للنزوح جنوباً إلى دير البلح والزوايدة ويصفها مناطق قتال خطير.

وأفادت مصادر إعلامية أن معلومات ترد من جنوب غرب غزة عن جرائم إعدام وقتل ارتكبتها قوات الاحتلال ضد مدنيين منهم نساء خلال مداهمة منازل. ووجه مواطنون مناشدات لإنقاذهم بعد قتل قوات الاحتلال عدد منهم، وإصابة آخرين بجروح.

وأطلقت طائرات مسّيرة “كواد كابتر” للاحتلال النار في الشوارع المحيطة بميناء الصيادين غربي مدينة غزة. وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة في حي تل الهوا جنوبي غربي مدينة غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو جثامين شهداء في شوارع مدينة غزة بعد تعرضهم لإطلاق نار من قوات الاحتلال منهم رجل قرب بسطته، وامرأة كانت تسير في الشارع.

شهداء في الطرقات في حي الصبرة المشهد يتكرر وقتل المدنين لا يتوقف pic.twitter.com/hFIJTH9w8V — إسماعيل الغول – Ismail Alghoul (@ismail_gh2) July 9, 2024

طبيب ضمن البعثة الجزائرية التي وصلت غزة: الوضع كارثي في ظل عدد المصابين الكبير ونقص المعدات والأطقم الطبية، ونحن مجنود لإسعاف المرضى والمصابين. pic.twitter.com/daEPH8uZFL — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 10, 2024

وأصيب مواطنون في قصف استهدف منزلًا لعائلة العيلة في محيط مسجد التوبة بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وانتشلت الطواقم الطبية جثماني شهيدين وعدة إصابات جراء استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين من عائلة أبو محسن في رفح

وقصفت مدفعية الاحتلال حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

واستشهد 4 نازحين أحدهم طفل وأصيب 10 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف محلا تجاريا يأوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال محلاً للسباكة في محيط البلدية بمخيم النصيرات، واشتعال النار في المحلات المجاورة.

واستشهد مواطنان وأصيب 6 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.

»» ▪️شاب يواسي شقيقه الذي أصيب في قصف الاحتلال على خانيونس جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/csTfzfBndM — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 10, 2024

وأعلنت الخدمات الطبية للإسعاف والطوارئ انتشال 10 إصابات في استهداف شقة سكنية في شارع النصر قرب مستشفى العيون بمدينة غزة. وقصفت مدفعية الاحتلال شرق حيي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقم غرفة العمليات التابعة تتلقى عشرات نداءات الاستغاثة الإنسانية من مدينة غزة، دون مقدرة طواقمه الإسعافية على الوصول إليها بسبب خطورة المناطق المستهدفة وكثافة القصف فيها.

وأوضح -في بيان اليوم الأربعاء- أن أوضاع السكان في مدينة غزة مأساوية للغاية، حيث تواصل قوات الاحتلال استهداف المربعات السكنية وتعمل على تهجير المواطنين من أماكن سكانهم ومن مراكز الإيواء.

وكان الهلال الأحمر أعلن أمس أن جميع النقاط الطبية والعيادات الطارئة التابعة في محافظة غزة خرجت عن الخدمة بسبب إجراءات الاحتلال بالإخلاء القسري عن مناطق مختلفة في المحافظة، والتي توجد بها النقاط الطبية والعيادات.

وحول آخر تطورات الوضع الميداني بمدينة غزة أفادت مصادر ميدانية بما يلي:

منطقة الشجاعية لا زالت هناك آليات متواجدة، ولم تنته العملية العسكرية بالمنطقة لكن هناك تراجع لما بعد مدرسة حطين والمنطقة مغطاه بطائرات كواد وقناصين.

منطقة التفاح والدرج كان هناك توغل لعدد من الآليات، وصل فيها جيش الاحتلال لغاية منطقة السنافور، وأول شارع السكة ثم انسحب بالكامل، وأغلب السكان عادوا إلى منازلهم.

منطقة الصناعة يوجد توغل للآليات حتى اللحظة، وهناك تمركز لجيش الاحتلال بمقر الوكالة، وبجوار جامعة الأقصى والآليات تتحرك من دوار الدحدوح باتجاه الشمال لغاية مفترق الصناعة ومن الصناعة غربا باتجاه أنصار، وكل ما يشاع حول تقدم الآليات لأصدقاء المريض والجندي والشفا هو عارٍ عن الصحة.

المصدر: مواقع إخبارية