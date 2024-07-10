استشهاد 3 نازحين بينهم طفل وإصابة 10 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف محل تجاري يأوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2024 - 03:12

استشهاد 3 نازحين بينهم طفل وإصابة 10 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف محل تجاري يأوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 47 mins 10 July، 2024
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