المجاعة تنتشر في جميع أنحاء قطاع غزة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن “منع دخول المساعدات لغزة يأتي استكمالاً لحرب الإبادة”، مشيرة إلى أن “منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة جريمة صهيونية تأتي استكمالاً لحرب الإبادة الجماعية”.

وقالت الحكومة إن “سلوك حكومة العدو والمستوطنين ممارسة لأبشع صور حرب التجويع ضد المدنيين الذين يواجهون حرب إبادة شاملة”، مضيفة أن “الكارثة الإنسانية والمجاعة التي تتسع هما نتاج قرار صهيوني إجرامي مدعوم من الإدارة الأمريكية المتواطئة”.

وحذرت الحركة من “تواصل حرب التجويع ينذر بكارثة إنسانية وعلى المجتمع الدولي إرغام الاحتلال على إدخال المساعدات دون عوائق”.

بيان حماس جاء في وقت أعلن فيه خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن “المجاعة انتشرت في جميع أنحاء قطاع غزة”، مشيراً إلى أن “موت الأطفال في قطاع غزة بسبب سوء التغذية والجفاف يؤكد انتشار المجاعة”.

المصدر: مواقع إخبارية