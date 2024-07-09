“سرايا القدس”: قصفنا بقذائف الهاون تموضعاً لجنود الاحتلال وآلياته في محيط منطقة العبد جبر جنوب مخيم يبنا بمدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2024 - 15:32

“سرايا القدس”: قصفنا بقذائف الهاون تموضعاً لجنود الاحتلال وآلياته في محيط منطقة العبد جبر جنوب مخيم يبنا بمدينة رفح

منذ 8 mins 9 July، 2024
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