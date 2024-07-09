وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 38243 شهيد و 88033 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2024 - 13:44

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 38243 شهيد و 88033 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي

منذ 38 mins 9 July، 2024
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