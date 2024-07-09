كتائب القسام: تمكن مجاهدونا من تفجير حقل ألغام في جرافتين عسكريتين صهيونيتين من نوع “D9 ” ما أدى لاحتراقهم بشكل كامل بالقرب من مسجد خالد بن الوليد غرب حي تل الهوى في مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2024 - 13:44

كتائب القسام: تمكن مجاهدونا من تفجير حقل ألغام في جرافتين عسكريتين صهيونيتين من نوع “D9 ” ما أدى لاحتراقهم بشكل كامل بالقرب من مسجد خالد بن الوليد غرب حي تل الهوى في مدينة غزة

منذ 48 mins 9 July، 2024
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