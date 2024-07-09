كتائب شهداء_ الأقصى طولكرم: فجّرنا عدداً من العبوات شديدة الإنفجار بآليات العدو الصهيوني المقتحمة لمخيم طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2024 - 11:50

كتائب شهداء_ الأقصى طولكرم: فجّرنا عدداً من العبوات شديدة الإنفجار بآليات العدو الصهيوني المقتحمة لمخيم طولكرم

منذ 1 ساعة 9 July، 2024
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