معاريف عن زعيم المعارضة “يائير لابيد”: نتنياهو فقد السيطرة على الحرب والعلاقات الخارجية وعلى حكومته – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2024 - 09:48

معاريف عن زعيم المعارضة “يائير لابيد”: نتنياهو فقد السيطرة على الحرب والعلاقات الخارجية وعلى حكومته

منذ 13 mins 9 July، 2024
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