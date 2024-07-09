يديعوت أحرنوت: “إسرائيل” في أسوأ حالاتها منذ قيامها وفي كل يوم تتوسع قائمة النتائج كل إنجاز تكتيكي “لإسرائيل” يصبح إنجازاً استراتيجياً لحماس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2024 - 09:48

يديعوت أحرنوت: “إسرائيل” في أسوأ حالاتها منذ قيامها وفي كل يوم تتوسع قائمة النتائج كل إنجاز تكتيكي “لإسرائيل” يصبح إنجازاً استراتيجياً لحماس

منذ 14 mins 9 July، 2024
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