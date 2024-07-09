يديعوت أحرنوت: قُتل ما يقرب من 1200 شخص في 7 أكتوبر وقتل مئات آخرون منذ ذلك الحين ويضاف الجنود إلى القائمة اليومية للقتلى – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2024 - 09:46

يديعوت أحرنوت: قُتل ما يقرب من 1200 شخص في 7 أكتوبر وقتل مئات آخرون منذ ذلك الحين ويضاف الجنود إلى القائمة اليومية للقتلى

منذ 15 mins 9 July، 2024
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